Accidentes en la misma línea de alta velocidad de España merman la confianza pública en el sistema ferroviario 

La confianza pública en la seguridad ferroviaria de España se ha visto severamente mermada tras dos accidentes ocurridos en la misma línea de alta velocidad en un mismo año.

El sistema de señalización automática LZB, instalado a principios de los 90, ha dejado de funcionar en 170 ocasiones solo este año.

Antes se consideraba el medio de transporte más seguro, pero ahora los ciudadanos se preguntan si lo sigue siendo. Un experto señaló que el sistema LZB detuvo automáticamente los trenes en el primer incidente, lo que demuestra que el diseño a prueba de fallos funciona.

Sin embargo, advirtió que después de que los centros de control manual tomaran el relevo, es posible que se haya producido un error humano. Pidió reforzar el mantenimiento y la gestión de las operaciones.