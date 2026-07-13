Accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en El Salvador

Las estadísticas de siniestralidad vial en El Salvador continúan en ascenso, al registrar 763 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante los primeros siete meses de 2026.

Esta cifra representa un incremento de 135 muertes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este preocupante aumento se da en un contexto donde el transporte de carga pesada ha protagonizado incidentes de alta letalidad, como el ocurrido en la autopista a Comalapa,

Los cuerpos de auxilio reportan que, aunque estos accidentes no son los más frecuentes, su impacto en términos de víctimas mortales es devastador, ya que las colisiones con unidades de gran tonelaje suelen tener consecuencias fatales.

Las autoridades han hecho un llamado a los propietarios y conductores de estas unidades para que realicen revisiones mecánicas constantes y eviten sobrecargas.

Asimismo, se ha detectado que el exceso de velocidad y la distracción al volante son causas recurrentes en este tipo de percances.