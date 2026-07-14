Accidentes de tránsito en las últimas horas dejan saldo fatal en diferentes puntos del país

Una serie de accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en diferentes puntos del país, dejando un saldo de dos fallecidos y varios lesionados, la mayoría motociclistas.

En Sonsonate, un motociclista y un peatón perdieron la vida en el desvío de Izalco, mientras que un tercero resultó herido; en la Carretera Troncal del Norte, un motociclista fue atendido por Cruz Verde tras un percance en el kilómetro 13.5; y sobre el bulevar San Bartolo, otro motorista sufrió una fractura en el miembro inferior izquierdo tras ser impactado por un vehículo.

Además, un cuarto accidente en el paso a desnivel de Apopa dejó varios pasajeros de una unidad de transporte colectivo lesionados tras una colisión con una rastra; una mujer de 32 años fue trasladada a un hospital.