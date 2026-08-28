Accidentes de tránsito en El Salvador aumentan más del 6% en 2026

Los accidentes de tránsito en El Salvador han aumentado más del 6% en lo que va de 2026, con un total de 14.782 siniestros viales que han dejado 943 fallecidos y 10.389 lesionados, estos últimos con un incremento del 23,2%, según el informe del Observatorio de Seguridad Vial.

La distracción del conductor se mantiene como la principal causa de las emergencias en las carreteras, seguida de la invasión de carril y el irrespeto a las señales de tránsito.

Del total de fallecidos, 433 corresponden a motociclistas, 319 a peatones y 23 a ciclistas, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos grupos en las vías.

Las autoridades reportaron 1.555 capturas por conducción peligrosa, lo que representa un promedio de siete personas detenidas diariamente por manejar en estado de ebriedad.