Accidentes de tránsito dejan varios motociclistas lesionados en las últimas horas

Al menos cinco personas resultaron lesionadas en distintos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en el país, donde los motociclistas figuran como los usuarios más vulnerables.

En el Puerto de La Libertad, un motociclista resultó lesionado y fue estabilizado por Cruz Verde Majahual y trasladado a un centro asistencial; en el desvío a Lirios del Norte, Cuscatancingo, dos mujeres perdieron el control de su motocicleta y fueron atendidas por Cruz Verde de Mejicanos.

Además, en el kilómetro 16 y medio de la carretera Troncal del Norte, en Apopa, un hombre fue atropellado y trasladado a un centro asistencial.