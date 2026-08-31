Accidentes de tránsito dejan un fallecido y varios lesionados en las últimas horas

Choques, atropellos y derrapes dejaron víctimas en diferentes sectores del país.

En las últimas horas se registraron varios accidentes de tránsito en distintos puntos de El Salvador. Uno de ellos ocurrió sobre la carretera de Oro, a la altura del Centro Comercial Altavista, en Ilopango, donde un peatón murió tras ser atropellado por un vehículo particular. La conductora, quien sufrió una crisis hipertensiva, fue trasladada a un centro asistencial.

En la calle a Mariona, cerca de la colonia Santa Anita, al menos cuatro personas resultaron lesionadas luego de un choque en el que estuvieron involucrados un microbús, un sedán y una motocicleta.

Además, tres personas resultaron afectadas en una colisión ocurrida en la Alameda Juan Pablo II y la 11 Avenida Norte, mientras que, en Ciudad Delgado, una motociclista sufrió lesiones tras derrapar debido a las fuertes lluvias.