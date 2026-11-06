Accidentes de tránsito dejan personas lesionadas en San Luis Talpa y Soyapango

Tres accidentes de tránsito registrados en las últimas horas dejaron varias personas lesionadas en diferentes puntos del país, según el reporte de los cuerpos de socorro.

En San Luis Talpa, La Paz Oeste, un vehículo tipo sedán y una coaster protagonizaron un percance múltiple cerca de Plaza Los Cocos, donde Comando de Salvamento atendió a tres personas, entre ellas una mujer con problemas en el cuello que fue estabilizada y trasladada a un hospital.

En el bulevar del Ejército, frente a Plaza Mundo en Soyapango, dos motociclistas resultaron lesionados, uno con traumas leves y crisis nerviosa, y el otro con lesiones de gravedad que incluyen una fractura expuesta en el miembro superior, por lo que fue llevado al Hospital Nacional de Soyapango.

Además, un motociclista y su acompañante cayeron al esquivar una rama de árbol en la carretera de San Pablo Tacachico hacia San Isidro Lempa.