Accidentes de tránsito dejan más de 10 lesionados en distintas zonas de El Salvador

El Salvador experimentó una noche crítica con al menos cinco accidentes de tránsito que dejaron más de diez personas lesionadas, según el reporte de Comandos de Salvamento.

El percance más reciente ocurrió en la intersección de la 23 Calle Poniente y Quinta Avenida Norte, frente a la Iglesia Don Rúa, donde tres vehículos colisionaron, dejando a dos personas heridas que fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Testigos indicaron que un automóvil impactó por alcance a otro que estaba detenido por el semáforo, provocando un choque en cadena que alcanzó a un tercer vehículo.