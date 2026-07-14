Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos y varios lesionados

Un motociclista y un peatón murieron sobre la carretera a Sonsonate, a la altura de Izalco. Según reportes preliminares, el motociclista impactó contra el transeúnte cuando este se encontraba sobre la vía. Las investigaciones para determinar las causas del accidente continúan.

Siempre en el desvío de Izalco, un motociclista resultó lesionado tras impactar contra uno de los separadores de la vía, lo que provocó que perdiera el control. La víctima fue trasladada a un hospital con múltiples golpes en su cuerpo y en condición delicada.

Sobre el bulevar San Bartolo, en Ilopango, un vehículo particular impactó contra un motociclista y le provocó una fractura en su pierna izquierda. El paciente fue atendido en el lugar por cuerpos de socorro y trasladado hacia un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Mientras tanto, en el kilómetro 13 y medio de la carretera Troncal del Norte, socorristas de Cruz Verde estabilizaron a un hombre que sufrió un accidente en su motocicleta. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

Y en el paso a desnivel de Apopa, un microbús del transporte colectivo impactó contra una rastra, dejando a varios pasajeros lesionados. Comandos de Salvamento trasladó a una mujer de 32 años hacia un hospital para recibir atención médica, mientras que los demás afectados fueron atendidos en el lugar del percance.