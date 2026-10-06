Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos y varios heridos en diferentes puntos del país

Una serie de accidentes de tránsito registrados durante la noche y madrugada dejó dos personas fallecidas y varios heridos en diferentes puntos de El Salvador.

Los siniestros ocurrieron en carreteras de Comalapa, La Libertad, Metapán y San Juan Opico, donde equipos de socorro y autoridades atendieron las emergencias.

Uno de los casos ocurrió en el kilómetro 10 de la autopista Comalapa, donde una persona murió tras ser atropellada por un vehículo y posteriormente impactada por otra unidad que circulaba por el sector. La emergencia provocó el cierre de uno de los carriles y complicaciones en el tránsito.

Otro atropellamiento mortal se reportó en el kilómetro 28 de la carretera al Puerto de La Libertad, donde una mujer perdió la vida.