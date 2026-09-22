Accidentes de tránsito dejan a peatón atropellado y motociclista herido en las últimas horas

Cuerpos de socorro atendieron diversas emergencias registradas en las últimas horas en diferentes puntos del territorio. Una de ellas ocurrió en el municipio de Las Delicias de Concepción, Morazán, donde una persona fue atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar la arteria.

El personal brindó atención prehospitalaria al afectado, mientras se desconoce si el conductor responsable permaneció en el lugar o huyó de la escena.

Otra emergencia ocurrió en la carretera a Tecoluca, donde un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de la unidad e impactar contra un muro ubicado en la zona. Comandos de Salvamento le brindaron asistencia y lo trasladaron a un centro hospitalario para continuar con la atención médica.