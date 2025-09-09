Una mujer que se trasladaba en una motocicleta resultó lesionada tras ser impactada por un vehículo cuando circulaba en la 20 avenida norte y la alameda Juan Pablo II de San Salvador.

La víctima fue estabilizada en el lugar por socorristas de Comandos de Salvamento y posteriormente trasladada hasta el hospital general del seguro social.

Otro siniestro vial ocurrió en la carretera de Oro a la altura de la calle Flor de Fuego en Altavista, donde un furgón realizaba maniobras para ingresar a un predio, pero el conductor de un vehículo no se percató que este transporte pesado se encontraba bloqueando los carriles e impacto en la parte trasera.

En este hecho solo se reportó una persona con lesiones leves y daños materiales.

Durante este año se han registrado 14,697 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 8,891 personas heridas y 811 fallecidas.

La distracción del conductor continúa siendo la principal causa de estas tragedias viales.