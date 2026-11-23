Cuerpos de socorro atendieron varios accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en distintos puntos del país, que dejaron personas lesionadas y daños materiales.

En el kilómetro 58 de la carretera del Litoral, socorristas de Cruz Verde Zacatecoluca auxiliaron a los involucrados en un percance, luego de que el conductor de una motocicleta impactara contra la parte trasera de un vehículo tipo sedán.

En otro punto, sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, elementos de Comandos de Salvamento de Sonsonate brindaron atención prehospitalaria a un motociclista que sufrió un accidente de tránsito y resultó con una semi amputación en un miembro inferior. El cual fue trasladado a un hospital cercano.

Mientras tanto, en horas de la noche, sobre el bulevar Santa Elena y la carretera Panamericana, en San Salvador, la conductora de un automóvil perdió el control y volcó, impactando contra una valla publicitaria. Tanto ella como un acompañante menor de edad recibieron asistencia y fueron trasladados a un centro asistencial por las lesiones que presentaban.

En otro hecho similar, siempre sobre la carretera Panamericana, en el sector de la entrada al Plan de La Laguna, un vehículo colisionó de frente contra un poste del tendido eléctrico, de este incidente únicamente se reportaron daños materiales.