Accidentes de tránsito de las últimas horas

Un hombre falleció tras ser atropellado por un camión liviano en el kilómetro 7 de la carretera de Oro, en el sentido de Ilopango hacia Soyapango. Según testigos, el peatón cruzó la vía de forma imprudente y murió en el lugar. El conductor permaneció en la escena.

En otro accidente, un peatón y dos motociclistas resultaron lesionados sobre la carretera Panamericana, en el sector de Palo Blanco, Ciudad Arce, La Libertad, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador.

Mientras que, en Victoria, Cabañas, un motociclista sufrió una fractura en la pierna izquierda tras un accidente de tránsito. Cuerpos de socorro lo atendieron y trasladaron a un centro hospitalario.

Según el observatorio de seguridad vial, hasta el 1 de octubre se registraron 10,882 atenciones hospitalarias por accidentes de tránsito, con un promedio de 39.90 atenciones diarias.