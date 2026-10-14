Accidentes de tránsito de las últimas horas

Un autobús de la ruta 29 se vio involucrado en un accidente de tránsito sobre la tercera calle oriente, cerca del parque San José en el centro de San Salvador. La victima es un hombre que se lesionó la cabeza tras impactar contra el automotor, el conductor de la unidad explicó que el sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando ocurrió el percance.

Socorristas de Comandos de Salvamento auxiliaron al herido y lo trasladaron a un hospital. Los pasajeros que viajaban en el bus tuvieron que bajar del vehículo mientras la policía investigaba lo ocurrido y deducía responsabilidades.

Sobre la carretera de Oro a la altura del kilómetro 17 en las cercanías de la residencial San José Carol, el conductor de un vehículo particular perdió el control e impactó contra un árbol debido a una rama que había caído sobre la calle. Pese a la gravedad del accidente, los daños solo fueron materiales; ya que el conductor resultó ileso.

La racha de percances también dejó con lesiones al conductor de un pick up cuyo vehículo volcó sobre el bulevar del Ejercito a la altura de la ex cárcel de mujeres.

Otro accidente de tránsito en la zona conocida como vuelta El Pacun en la carretera al Cerro Verde dejó a un motociclista lesionado; mientras que en el desvió El Tigre cerca del periférico Claudia Lars, el conductor de un vehículo particular perdió el control por lo liso de la carretera y terminó estrellándose contra un árbol. Socorristas de Cruz Verde le brindaron primeros auxilios.

Y sobre la alameda Juan Pablo II, un gestor motorizado del Viceministerio de Transporte impactó contra un motociclista particular. Debido al percance, el gestor sufrió múltiples traumas en parte del tórax y sus extremidades superiores e inferiores.

De acuerdo con cifras oficiales, los accidentes de tránsito suman ya los 17,451, mientras que los lesiones son 12,451y los fallecidos superan los 1,135.