Accidentes de tránsito de las últimas horas

En San Salvador, una adulta mayor fue atropellada por una motocicleta mientras caminaba a la orilla de la calle, en la 10.ª avenida norte y 13.ª calle oriente, cerca del parque Centenario. Según el motociclista, la poca visibilidad en la zona impidió que advirtiera a tiempo la presencia de la mujer. La víctima fue trasladada a un hospital por Comandos de Salvamento.

En la carretera a los Planes de Renderos, una mujer y su hijo resultaron lesionados tras ser embestidos por un microbús mientras se desplazaban en motocicleta. Ambos fueron trasladados al hospital Rosales.

Mientras que una motociclista sufrió múltiples lesiones luego de derrapar en una curva, a la altura de la planta de transferencia de desechos sólidos en Ciudad Delgado.

En otro hecho dos jóvenes resultaron heridos cuando un vehículo invadió su carril, provocando que chocaran contra un muro en el paso del Jaguar, sobre la autopista a Comalapa, fueron trasladados al hospital.

En el cantón Soledad, caserío El Calvario, un hombre de 62 años fue atropellado y sufrió múltiples fracturas, siendo trasladado al hospital nacional Nuestra Señora de Fátima.

En la carretera que de Zacatecoluca conduce hacia San Vicente, un motociclista resultó lesionado tras colisionar con un camión, el hombre fue llevado a un centro asistencial por Comandos de Salvamento.