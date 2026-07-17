Accidentes de tránsito de las últimas horas

Dos mujeres resultaron lesionadas luego de perder el control de la motocicleta en la que se conducían, en el desvío a Lirios del Norte, en Cuscatancingo. Elementos de Cruz Verde Mejicanos les brindaron atención prehospitalaria y las trasladaron a un centro asistencial.

Un motociclista resultó lesionado en otro accidente de tránsito registrado en el redondel Surf City, en el Puerto de La Libertad. Socorristas atendieron a la víctima, la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un centro médico.

Un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactar contra una señal de tránsito sobre la carretera que conduce de Tihuilocoyo hacia el sector conocido como la Hoja de Sal, en Santiago Nonualco. Socorristas de Comandos trasladaron a la víctima en estado crítico al hospital nacional Santa Teresa. Según los rescatistas, la falta de iluminación y la imprudencia al volante son factores recurrentes en los accidentes que se registran en esta vía.

Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado en el kilómetro 16/2 de la carretera Troncal del Norte en Apopa, socorristas de Cruz Verde lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo a un centro asistencial.

Mientras que en el kilómetro 7/2 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en San Marcos, un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado. Cruz Verde Santa Anita brindó atención a la víctima.