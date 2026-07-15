Accidentes de tránsito de las últimas horas

Los siniestros viales registrados en las últimas horas han dejado a una persona fallecida y varias lesionadas en distintos puntos del país.

Otro siniestro vial se registró sobre la calle a mariona, frente a la colonia Villa Mariona I, donde colisionaron un vehículo sedán y una motocicleta, el motociclista sufrió lesiones y fue atendido por cuerpos de socorro, mientras agentes de la PNC realizaron la inspección correspondiente.

Un accidente de tránsito ocurrió sobre el bulevar del Ejército, en sentido hacia Soyapango, en el percance estuvieron involucrados un microbús del transporte colectivo, un pick-up y un vehículo particular. El incidente fue atendido por cuerpos de socorro y no se reportaron personas lesionadas.

En la carretera al Delirio, a la altura de una planta de gas, dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito, socorristas de Cruz Verde San Miguel estabilizaron a las víctimas en el lugar y posteriormente las trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.