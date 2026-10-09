Accidentes con transporte de carga dejan 67 fallecidos en lo que va del año

Sesenta y siete personas han fallecido en accidentes de tránsito donde estuvieron involucrados vehículos de carga hasta el 30 de septiembre. La cifra representa 16 muertes más que en el mismo periodo de 2025, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

En menos de una semana, diez personas perdieron la vida en siniestros viales con transporte de carga. Los expertos en movilidad sostienen que la aplicación efectiva de las leyes es clave para enfrentar esta situación.

Asimismo, expertos como Fidel Medrano, gerente de Educación Técnica MOVES, aseguran que las medidas ya existen y que corresponde verificar que se cumplan.