Accidente entre vehículo y motocicleta deja un fallecido y dos heridos en las últimas horas

Un accidente de tránsito entre un vehículo particular y una motocicleta dejó una persona fallecida y otras dos lesionadas en la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia el desvío de Opico.

Comandos de Salvamento informó que sus equipos de atención prehospitalaria acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a las tres víctimas. Dos personas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios debido a la gravedad de sus lesiones.

La tercera víctima falleció en el lugar del accidente. El personal de socorro intentó reanimarla ante un paro cardiorrespiratorio, pero no logró salvarle la vida.