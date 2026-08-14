Accidente en Troncal del Norte: pickup choca contra rastra y deja a conductor atrapado

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte, donde una rastra y un vehículo tipo pickup colisionaron de frente, dejando al conductor del pickup gravemente herido.

El siniestro ocurrió cuando el conductor del pickup, quien según versiones preliminares habría invadido el carril contrario, impactó contra la rastra que transitaba de norte a sur, lo que provocó que quedara atrapado entre los hierros retorcidos de su vehículo.

Personal de socorro acudió al lugar para realizar maniobras de rescate y logró liberar al afectado, quien fue estabilizado debido a las lesiones que presentaba y posteriormente trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.