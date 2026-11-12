Accidente en carretera antigua a Santa Ana deja dos motociclistas fallecidos en Ciudad Arce 

Socorristas intentaron brindar asistencia prehospitalaria, pero las víctimas fueron declaradas sin vida en el lugar.

Dos personas que se desplazaban en una motocicleta fallecieron tras verse involucradas en un accidente de tránsito registrado en la carretera antigua a Santa Ana, específicamente en el municipio de Ciudad Arce. En el siniestro también participaron otros vehículos.

Elementos de socorro acudieron al lugar e intentaron brindar asistencia prehospitalaria a las víctimas para trasladarlas a un centro médico. Sin embargo, ambas fueron declaradas fallecidas en la escena. Las autoridades también atendieron a los demás conductores involucrados.

El accidente provocó el cierre de ambos carriles mientras se realizaban las investigaciones y se atendía la emergencia.