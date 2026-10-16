AC Milán golea 4-0 al Red Bull Salzburg en Austria con hat-trick de Cissé

El equipo italiano logra su primer triunfo en la presente edición de la UEFA Europa League.

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El AC Milán logró un importante triunfo de 4-0 frente al Red Bull Salzburg en territorio austríaco, el primero en la presente UEFA Europa League.

El delantero Cissé anotó un hat-trick y se convirtió en la figura del partido.

El primer gol llegó sobre el minuto 15, cuando una gran descolgada de Hutchinson entregó el balón a Cissé para abrir el marcador.

Al minuto 32, Bartesaghi encontró nuevamente a Cissé, que puso el segundo en su cuenta personal.

En el arranque del segundo tiempo, Rabiot habilitó a Cissé para que marcara su hat-trick al minuto 49.

Sobre el minuto 72, Gonzalo Ramos puso el 0-4 definitivo en favor del conjunto italiano.