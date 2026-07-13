Abogados eligen nuevo Consejo de la Judicatura

Al menos 500 abogados llegaron a las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador para votar por los candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura, organismo encargado de seleccionar, evaluar y capacitar a jueces, magistrados y funcionarios del sistema judicial salvadoreño. De los 21 aspirantes serán elegidos nueve consejeros propietarios y nueve suplentes.

El proceso no se desarrolló únicamente en San Salvador. En 14 sedes judiciales de todo el país fueron convocados alrededor de 34 mil abogados para participar en estas elecciones. Aunque en años anteriores la participación había disminuido, para este 2026 las autoridades apostaron por una mayor asistencia de profesionales del derecho para elegir a sus representantes.

La jornada presentó algunos retrasos, entre ellos el inicio tardío de las votaciones y cuestionamientos relacionados con la vestimenta de algunos asistentes, que fue señalada como posible propaganda. Debido a estas situaciones, el proceso se extendió hasta las cinco de la tarde para permitir que todos los abogados pudieran ejercer su voto.