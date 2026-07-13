Abogados eligen a candidatos para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura 

Al menos 500 abogados participaron en la votación para elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura en San Salvador, aunque el proceso también se replicó en catorce sedes judiciales del país, donde fueron convocados 34.000 profesionales para ejercer su voto.

Esta elección se realizó para designar a nueve consejeros propietarios y nueve suplentes entre 21 candidatos, quienes asumen la responsabilidad de seleccionar, evaluar y capacitar a jueces, magistrados y funcionarios del sistema judicial salvadoreño.

Las autoridades del proceso reconocieron la necesidad de realizar mayor publicidad en futuras convocatorias, con el objetivo de incentivar la participación de más abogados, tanto como candidatos como votantes.