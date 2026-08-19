¡A juicio! Fiscalía busca condena para 50 acusados por agrupaciones ilícitas

La Fiscalía General inició la presentación de alegatos contra 50 imputados vinculados al Proyecto Santa Lucía, a quienes acusa por el delito de agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, los procesados habrían cometido delitos entre 2016 y 2017 en diferentes zonas de Ilopango, Soyapango, San Martín y áreas aledañas.

Durante el proceso, la representación fiscal presentará pruebas testimoniales y documentales, entre ellas perfiles delincuenciales, antecedentes penales y antecedentes judiciales de los acusados. Estos elementos buscan sustentar la acusación presentada por el ente fiscal.

La Fiscalía sostiene que las pruebas permiten establecer que los 50 imputados pertenecían a la Mara Salvatrucha (MS-13).