¡A correr por la salud! La UES realiza la primera carrera saludable

La Universidad de El Salvador (UES) organizó su primera carrera saludable con el objetivo de fomentar el bienestar físico y mental de su comunidad educativa.

Cerca de 300 estudiantes y trabajadores participaron en la actividad gratuita, impulsada por la Facultad de Medicina.

Antes de iniciar el recorrido, los participantes pasaron por evaluaciones para comprobar que podían realizar la actividad y luego efectuaron ejercicios de calentamiento. Tras la señal de salida, eligieron entre circuitos de 2 o 5 kilómetros. Los asistentes destacaron que el ejercicio puede contribuir a mejorar su rutina diaria y aliviar el estrés asociado con los estudios.