75 municipios de Honduras en alerta roja por sequía

A la fecha se encuentran 75 municipios bajo alerta roja por las condiciones meteorológica asociadas al fenómeno del niño, mientras que otros 71 están bajo alerta amarilla y 88 permanecen en alerta verde.

El mapa de la emergencia concentra el mayor nivel de riesgo en la zona sur, el centro y el oriente del país, regiones donde el déficit de precipitaciones en 100 y 200 milímetros y el aumento de las temperaturas han reducido la disponibilidad de agua y aumentado la presión sobre las actividades agrícolas y pecuarias.

La declaratoria tendrá una vigencia de 120 días calendario, aunque podrá ampliarse si las condiciones climáticas lo requieren.