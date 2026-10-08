¡70 años de cárcel! Pandilleros de la MS-13 son condenados por doble asesinato

Pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a 70 años de prisión por su vinculación con el doble asesinato de una pareja ocurrido en 2016, en la comunidad Nuevo Israel. La sentencia fue emitida por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Según la Fiscalía General de la República, la mujer asesinada había sido expareja de uno de los pandilleros. El 28 de enero de 2016, 24 pandilleros llegaron de madrugada a la vivienda de las víctimas simulando ser agentes de autoridad y las privaron de su libertad antes de asesinarlas.

Los acusados fueron procesados por feminicidio, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. El tribunal estableció 40 años de prisión por feminicidio, 25 años por homicidio y 5 años por agrupaciones ilícitas, sumando un total de 70 años de cárcel.