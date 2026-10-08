60 personas han fallecido durante 2026 en accidentes que involucran al transporte de carga

En menos de una semana, 10 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados vehículos de carga, hasta el 30 de septiembre, este tipo de transporte reportó 1,170 accidentes que dejaron 67 fallecidos, 16 más que en el mismo período de 2025, cuando se reportaban 51, según datos del observatorio nacional de seguridad vial, expertos en movilidad señalan que aplicación efectiva de las leyes es clave para enfrentar esta situación.

El problema no se limita al transporte de carga, señalan expertos, motociclistas, automovilistas y peatones también forman parte de esta realidad, agregan que la prevención debe incluir formación adecuada para los conductores.

Un estudio del Onasevi reveló que 7 de cada 10 peatones realizan cruces riesgosos, una conducta que muestra la importancia de fortalecer la educación y la cultura vial.

A este panorama se suma el crecimiento del parque vehicular nacional, que ya supera los 2 millones de unidades, especialistas, destacan que una mayor cantidad de vehículos en circulación también incrementa la exposición a los accidentes de tránsito.