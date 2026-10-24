6 de cada 10 pequeñas empresas sufren por calentamiento global

6 de cada 10 micro y pequeñas empresas en El Salvador han sido afectadas por el aumento de las temperaturas.

Solo el 1% de estos negocios cuenta con un seguro para protegerse, de acuerdo con el cuarto informe anual de FUSADES.

Del total de empresas afectadas, el 68.6% reportó bajas en sus ventas y el 33.4% daños en su mercadería.

Pese a ello, apenas el 1.5% utilizó un seguro, lo que evidenciaría la vulnerabilidad del sector.

La investigación señala que estas unidades productivas carecen de los medios adecuados para protegerse ante eventos climáticos.