5 de cada 10 motociclistas no tienen licencia

Circulan 753,000 motociclistas en el país, sin embargo, solo se han emitido licencias equivalentes a la mitad de esa cifra, esto significaría que cerca del 50% de los motociclistas no cuenta con el documento necesario para conducir.

Un especialista en movilidad vial señala que gran parte de los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas está relacionada con las malas prácticas al circular por la vía.

Algunos ciudadanos consideran que muchos conductores de motocicletas se distraen o manejan de forma inadecuada.

En lo que va del año, 532 motociclistas han fallecido en siniestros viales, un 37.1% más que en el mismo período del año anterior, además, se registran alrededor de 4,500 accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados motociclistas, un incremento del 26%.