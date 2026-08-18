5 canciones ligadas a videojuegos que se convirtieron en himnos para los gamers

Algunas canciones lograron ir más allá de sus lanzamientos y quedaron asociadas para siempre con videojuegos como League of Legends, Fortnite y Cyberpunk 2077.

Entre los casos más recordados está “Warriors” de Imagine Dragons, creada para el Mundial de League of Legends de 2014 y convertida en uno de los himnos más reconocibles de los esports.

Para el Worlds 2020, Riot Games lanzó “Take Over”, interpretada por Jeremy McKinnon, MAX y Henry.

La conexión también aparece en “GIANTS” de True Damage, proyecto musical virtual de League of Legends que reunió a personajes del juego con voces de artistas como Becky G, Keke Palmer y Soyeon.

En Cyberpunk 2077, Run The Jewels participó con “No Save Point” bajo la identidad ficticia de Yankee and the Brave.

Por su parte, “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars llegó posteriormente a Fortnite como contenido musical, demostrando cómo el gaming también se convirtió en un espacio para integrar éxitos de artistas internacionales.