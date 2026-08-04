4 de agosto: Día Internacional del Leopardo Nublado, el felino que habita en el sudeste asiático

El 4 de agosto se conmemora el Día Internacional del Leopardo Nublado, una fecha establecida en 2018 para crear conciencia sobre la conservación de este felino, que habita en los bosques tropicales y montañosos del sudeste asiático, en países como Tailandia, Malasia, Indonesia, Nepal y el sur de China.

La especie, conocida por sus grandes manchas en forma de nube que le permiten camuflajearse, enfrenta amenazas como la pérdida de su hábitat y la caza ilegal.

El leopardo nublado es considerado uno de los mejores trepadores del reino animal, con una cola larga y garras afiladas que le permiten moverse ágilmente entre los árboles, incluso bajar de un tronco de cabeza. La efeméride busca promover la investigación y los programas de conservación para proteger esta especie.