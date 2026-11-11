37 años de la ofensiva final

Este fue el objetivo principal de la ofensiva final del 11 de noviembre de 1989, una batalla entre la guerrilla del FMLN y el ejercito que acabó con la vida de entre 1,000 a 2,000 personas; según registros de organismos de derechos humanos como la comisión de la verdad.

La masacre de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras es uno de los casos que sigue teniendo relevancia en la actualidad, pues a 37 años de haber ocurrido en el contexto de la ofensiva final; el juicio contra los responsables ha sido postergado en tres ocasiones.

A pesar de las décadas, este hecho histórico continua presente en la memoria de la sociedad; mayormente en quienes lo vivieron.

Incluso aportó experiencias que aún se mantienen vigentes, cómo buscar la paz por la vía de la negociación.

Este acontecimiento también preparó el camino para que en 1992 se firmaran los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que ninguno de los bandos ganó el conflicto y el único camino para poner fin a la guerra era por el camino del dialogo, según dijeron analistas.