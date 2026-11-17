Los inscritos quedan a la espera de las verificaciones y la validación de los expedientes por parte del consejo electoral provisional.

Además de los 33 candidatos presidenciales, se inscribieron 535 aspirantes al senado, de 30 escaños, y 1.855 a la cámara de diputados, compuesta por 119 escaños.

Entre los candidatos a la presidencia figura Martine Moïse, exprimera dama de la República.

Su esposo, Jovenel Moïse, fue el último presidente de Haití elegido por voto popular y asumió el cargo en febrero de 2017, pero fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe.