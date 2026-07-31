31 de julio: Día del Periodista en El Salvador

El 31 de julio se celebra el Día del Periodista en El Salvador, en conmemoración de la publicación del primer periódico salvadoreño, el «Semanario Político Mercantil de San Salvador», que fue impulsado por el presbítero José Matías Delgado en 1824, luego de adquirir una imprenta en Guatemala.

La fecha fue oficializada por la Asamblea Legislativa mediante el decreto legislativo número 380, emitido el 29 de mayo de 1969.

Desde entonces, los medios de comunicación y gremios periodísticos rinden homenaje anual a la labor informativa, reconociéndola como un pilar de la democracia salvadoreña. La jornada destaca la importancia del periodismo en la construcción de una sociedad informada y en la defensa de la libertad de expresión.