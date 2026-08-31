31 de agosto: Día Internacional de los Afrodescendientes, una fecha para reconocer historia y contribuciones

Cada 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Afrodescendientes, una fecha proclamada por las Naciones Unidas en 2021 para reconocer la historia, la cultura y las contribuciones de las personas afrodescendientes alrededor del mundo, en una jornada marcada por la resistencia y la lucha por la igualdad.

La fecha coincide con el aniversario de la creación de la Organización Mundial de Personas de Ascendencia Africana, fundada en 1920 por el activista Marcus Garvey, una figura destacada en la defensa de los derechos y la unidad de las comunidades afrodescendientes.

La influencia africana está presente en distintos aspectos de la vida cotidiana, desde la música y la danza hasta la gastronomía, el arte, el lenguaje y las tradiciones en América Latina y el Caribe.

En El Salvador, aunque durante mucho tiempo su presencia histórica fue poco reconocida, las raíces afrodescendientes forman parte de la diversidad cultural del país. La efeméride invita a mirar hacia el pasado, reconocer los aportes del presente y construir un futuro donde la diversidad sea valorada y todas las personas puedan vivir con igualdad y respeto.