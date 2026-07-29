29 de julio de 1981: la boda real de Carlos y Diana que cautivó al mundo

El 29 de julio de 1981, el príncipe Carlos de Gales y Lady Diana Spencer contrajeron matrimonio en la Catedral de San Pablo, en Londres, en una ceremonia que fue seguida por aproximadamente 750 millones de personas en más de 70 países, convirtiéndose en uno de los eventos televisados más vistos de la historia.

Cerca de 3,500 invitados asistieron al enlace, mientras cientos de miles de personas llenaron las calles de la capital británica para presenciar el recorrido de los recién casados.

Diana, de 20 años, lució un icónico vestido con una cola de más de 7 metros, una de las más largas en la historia de las bodas reales.

Carlos, de 32 años, vistió un uniforme ceremonial de la Marina Real. La pareja protagonizó el famoso beso en el balcón del Palacio de Buckingham, aunque el matrimonio se deterioró años después, separándose en 1992 y divorciándose en 1996.