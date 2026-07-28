28 de julio: el cumpleaños de Jim Davis, creador del icónico gato Garfield

El 28 de julio de 1945 nació Jim Davis en el estado de Indiana, Estados Unidos, el creador de Garfield, uno de los personajes más famosos y queridos de las historietas a nivel mundial, que debutó en 1978 y rápidamente conquistó a millones de lectores con su humor sarcástico y su particular aversión a los lunes.

Davis, quien desde joven desarrolló un gran interés por el dibujo, creó a este gato anaranjado amante de la lasaña y las siestas, cuya tira cómica se convirtió en una de las más distribuidas de la historia.

El éxito del personaje dio origen a series animadas, películas, videojuegos, libros y una enorme variedad de productos.

Davis ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo y es considerado una de las figuras más influyentes del mundo de las caricaturas, y Garfield sigue siendo un referente de la cultura popular.