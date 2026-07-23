23 de julio: Día Mundial de la Ballena, un llamado a proteger a los gigantes del mar

El 23 de julio se conmemora el Día Mundial de la Ballena, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la importancia de proteger a estos impresionantes mamíferos marinos y los ecosistemas donde habitan, que han sido amenazados por la caza intensiva, la contaminación de los océanos, el cambio climático, las colisiones con embarcaciones y la pesca accidental.

Se estima que los antepasados de las ballenas vivieron en tierra firme hace más de 50 millones de años y evolucionaron hasta adaptarse completamente a la vida en los océanos, convirtiéndose en algunos de los animales más grandes del planeta.

La caza intensiva en el pasado provocó una disminución alarmante de sus poblaciones, lo que impulsó la creación de acuerdos internacionales y programas de conservación que han permitido la recuperación de algunas especies.

Las ballenas cumplen una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, contribuyendo a mantener la salud de los océanos y beneficiando a numerosas especies.