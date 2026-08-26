200 pandilleros condenados hasta con 80 años de prisión

Hasta 80 años de prisión deberán cumplir 200 integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13, que operaban en Chalatenango, tras ser encontrados culpables de distintos delitos, según informó la Fiscalía General de la República.

Los imputados fueron capturados durante los años 2022 y 2024, y entre las penas más altas se encuentra la impuesta a Elvin Omar Rivera Avelar, perfilado como “paro” dentro de la estructura, quien deberá cumplir 80 años de cárcel, mientras que otra de las condenas destacadas es la de William Manuel Rodas Pineda, identificado como observación”, quien fue sentenciado a 60 años de prisión, detenido en junio de 2022, en nueva concepción, con 73 gramos de marihuana.

Además, ocho integrantes identificados como corredores de clica recibieron penas de 45 años de prisión, mientras que otro de los sentenciados fue perfilado como homeboy, con estas condenas, la Fiscalía asegura que los 200 integrantes de esta estructura deberán responder penalmente por los delitos que les fueron atribuidos.