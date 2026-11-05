20 pandilleros condenados por diversos delitos

Dos pandilleros con rango de paros de una estructura criminal fueron condenados a 16 años de prisión por organizaciones terroristas con agravación especial. Los procesados fueron identificados como José Fredy Ayala y Nelson Alexander Mejía Palacios.

Ambos delinquían en el distrito de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. Durante la audiencia única abierta, realizada por el tribunal segundo contra el crimen organizado de San Salvador. Se incorporaron todos los elementos probatorios obtenido durante investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Además, se encargaban de llevarles comida, ropa y los insumos que requerían los pandilleros con el rango de homeboys, quien se mantenían escondidos en diferentes lugares del departamento de Chalatenango.

Mientras que, otros 17 pandilleros de una estructura criminal que operaban en el oriente del país, fueron condenados a prisión por su pertenencia y permanencia en la pandilla.

Entre los procesados hay seis homeboys, tres chequeos y ocho paros. El tribunal segundo contra el crimen organizado de San Miguel, impuso condenas que van desde los 20 a 45 años de cárcel.

Según investigaciones de la Fiscalía General de la República, los criminales cometieron homicidio agravado, homicidio tentado, extorsiones y otros delitos. Todos fueron procesados por agrupaciones ilícitas y fueron capturados bajo el régimen de excepción.