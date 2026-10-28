18 centros educativos privados cerraron durante el 2026

El 10% de los colegios privados de El Salvador prevé aumentar las cuotas de matrícula o colegiatura para el próximo año escolar, mientras que 18 centros educativos cerraron en 2026, un 50% más que en 2025, cuando se registraron 12, según datos de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador.

La gremial informó que, pese a los cierres, la matrícula del sector alcanzó los 169,000 estudiantes en 2026, unos 7,000 más que el año anterior. La asociación también reportó una reducción en la deserción escolar, que pasó de aproximadamente el 2% en 2025, equivalente a unos 3,000 estudiantes, a cerca del 1% en 2026, con alrededor de 1,600 alumnos que abandonaron sus estudios.

En cuanto a los indicadores educativos, la asociación estima una mejora del rendimiento académico, con un promedio que pasó de 7.1 en 2025 a 7.8 en 2026.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial, la entidad señaló que los colegios privados buscan incorporarla como una herramienta de apoyo al aprendizaje, pero no como sustituto de la investigación de los estudiantes. Además, indicó que los docentes están capacitados para identificar el uso fraudulento de esta tecnología y que se promueven exposiciones y defensas de trabajos para comprobar los conocimientos.