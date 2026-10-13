160,000 manzanas cultivadas bajo el programa de aumento a la producción

El gobierno reporta que el programa de aumento a la producción pasó de 130 a más de 160,000 manzanas cultivadas con hortalizas, frutas y granos básicos. Según las cifras oficiales, más de 3,500 manzanas de hortalizas tienen riego y más del 70% de las áreas de granos básicos cuenta con sistema auxiliar.

Sobre los rendimientos, el gobierno indica que el maíz pasó de 40 a 140 quintales por manzana y el frijol, de 15 a 50. En tomate, la producción podría llegar a ser seis veces mayor. Las autoridades aclaran que estos resultados dependen del manejo agronómico, la calidad de la semilla y la tecnificación de cada cultivo.

Las primeras cosechas se comercializaron en diciembre de 2024. Desde entonces, según el reporte, la producción nacional ha estado presente en las plazas de abastecimiento.

Ante el fenómeno de el niño fuerte, que afectará sobre todo a agricultores de subsistencia y a quienes dependen de la lluvia, el gobierno asegura haber apoyado a más de 100,000 familias, junto con Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO. La declaratoria de emergencia ampliará el número de beneficiarios. También se mantendrán importaciones complementarias, según sea necesario.