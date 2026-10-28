1 de cada 10 hogares en El Salvador tiene un familiar migrante

226,808 salvadoreños migraron en los últimos diez años, el 55.5% son hombres y el 44.5% mujeres, según un informe del Banco Central de Reserva, que detalla que uno de cada diez hogares salvadoreños reportó haber tenido al menos un miembro de la familia que emigró en la última década, lo que equivale a 156,381 hogares.

De este total, el 70.4% indicó que solo una persona había emigrado, mientras que el 19.4% reportó que fueron dos, mientras que el 6.7% y el 3.5% señalaron que tres y cuatro o más miembros salieron del país.

Las zonas rurales son las que concentran un mayor porcentaje de hogares con índices migratorios, ya que el 11.0% tuvieron al menos un miembro migrante en la última década, frente al 7.5% en localidades semidensas y solo el 6.5% en ciudades.

Los departamentos con mayor proporción de hogares con migración internacional son Cabañas 17.3%, Chalatenango 14.9% y San Vicente 12.3%.

El 85.9% de las personas migrantes se encuentran en Estados Unidos, lo que equivale a 194,849 del total reportado. El resto en España, Italia, Canadá y otros países.

Los flujos migratorios recientes están conformados principalmente por personas en edad de trabajar, dos de cada tres migrantes, es decir, un 65.0% tenían entre 18 y 35 años. La edad mediana es de 36 a 59 años y representa el 22.8% del total.

En las zonas rurales, la migración se caracteriza por una alta proporción de personas jóvenes; el 60.9% de los migrantes rurales tenía entre 18 y 35 años.

A lo largo de los años, la migración salvadoreña ha sido una problemática multicausal, uno de los principales fue la violencia, pero entre 2023 y 2024, la razón principal fue la búsqueda de trabajo con 62.6% y 59.8%, respectivamente, seguido por causas de reunificación familiar y de estudio.

Por otra parte, la migración abre la puerta al ingreso de remesas, del cual muchos hogares dependen. Las remesas permiten que muchas familias salvadoreñas eleven su nivel de vida.

El 79.7% de aproximadamente 1.3 millones de salvadoreños mayores de edad que viven en Estados Unidos, es decir, más de un millón de personas envían remesas de manera periódica hacia el país.

El departamento con mayor porcentaje de hogares receptores de remesas es La Unión seguido por Cabañas y Chalatenango.

El 36.9% de quienes envían remesas son hijos e hijas, seguidos por un 20.6%, correspondiente a padres y madres.

El 26.3% de los hogares salvadoreños reciben remesas, provenientes principalmente de los Estados Unidos, con un valor promedio mensual de $191.47 por hogar según el informe, aunque actualmente la remesa promedio global es de $361, el mayor porcentaje destinado para consumo.

Ahora la preocupación se centra en las deportaciones de los salvadoreños y de cómo esto podría incidir en el nivel de pobreza de las familias que dependen de las remesas.

En 2025, El Salvador recibió, $9,987.9 millones de dólares en remesas familiares, hasta septiembre de 2026, el monto reportado por el BCR es de $7,619.9 millones de dólares.