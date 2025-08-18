Esto es lo que ha quedado del semáforo de la parte baja de la comunidad kilómetro 40 El Majahual en La Libertad Costa, luego que las últimas lluvias de 2024 provocaran que el río creciera y se llevara todo a su paso, incluyendo un muro de contención, viviendas dañadas también han sido parte de los estragos, habitantes han tenido que elevar los pisos de sus casas a un metro para tener menor afectación por inundaciones.

Son alrededor de 20 las familias que residen en este lugar donde ya se han reportado viviendas colapsadas.

Esta es una de las comunidades que mantienen coordinación con Protección Civil para evacuar en caso que existan amenazas. Ya que de acuerdo con las autoridades estas son las que dan la primera respuesta ante eventos.

También se mantiene un monitoreo en el otro semáforo, pintado debajo del puente El Majahual.

Habitantes de la comunidad kilómetro 40 El Majahual piden a las autoridades finalizar con el muro de contención que ha quedado inconcluso.