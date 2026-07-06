Zonas donde más peatones son atropellados

De manera imprudente es como se cruzan los seis carriles estos peatones en la zona de la Terminal del Sur en San Marcos. A pesar de que en este lugar está habilitada una pasarela, aun así, muchos se arriesgan, que circulan a más de 60 kilómetros por hora en esta zona Cruz Verde reportó al menos 5 personas atropelladas en una semana, comandos de salvamento atendió 10 casos y Cruz Roja con tantos casos.

En otros tramos de la carretera Troncal del Norte, no hay pasos peatonales disponibles, aunque hay varias colonias a los alrededores. Ahí las personas deben cruzar en medio de los separados para llegar a sus viviendas.

La alameda Juan Pablo II a la altura del parque Infantil y otras zonas donde Cruz Roja atiende a diario emergencias.

Otros de los puntos críticos el bulevar del Ejército, desde Molsa hasta la altura de los centros comerciales de esa zona.

Los atropellados han sido alrededor de 10 personas. Las calles del centro de San Salvador, los cuerpos de socorro coinciden que el poco uso de pasarelas continúa cobrando la vida de cientos de salvadoreños.