Zona de riesgo de deslave en Soyapango

Gloria de Castillo y su familia aseguran que desde hace meses no duermen tranquilos ante el peligro que representa la erosión del terreno.

Esta es la cárcava que se encuentra a pocos metros de las viviendas. En la parte superior ha crecido un árbol que, de caer, podría provocar el desprendimiento del terreno y afectar el patio de la vivienda de Gloria.

Una unidad de Protección Civil ya evaluó la situación, según los habitantes, sin embargo, aseguran que aún no se han realizado trabajos para retirar el árbol ni obras de mitigación que frenen la erosión del terreno.

Los vecinos también señalan otros factores que han contribuido al deterioro de la zona.

Las tuberías colapsaron hace años y, en la quebrada de la colonia Guadalupe, todavía se observan restos de infraestructura obstruidos con basura y ramas. A esto se suma la caída de árboles, una situación que, según los habitantes, ha empeorado las condiciones del terreno.

Los habitantes de la colonia Guadalupe piden al Ministerio de Obras Públicas realizar obras de mitigación en la zona, entre ellas, la construcción de un muro de contención que ayude a proteger las viviendas del pasaje G, que se encuentran en el área de riesgo.