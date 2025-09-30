El Salvador se mantiene en alerta por el incremento de lluvias pronosticado para los próximos días, un fenómeno que responde al acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical.

Este sistema, que también atraerá humedad del Pacífico, generará precipitaciones en cualquier hora del día, incluso durante las mañanas, rompiendo el patrón habitual.

Dado que se prevén acumulados mayores a los registrados recientemente, las autoridades monitorean las zonas vulnerables sin descartar inundaciones en calles de algunas ciudades.